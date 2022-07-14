محافظ أسيوط يتابع انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لليوم الثاني على التوالي، مع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجددية والتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتبارا من أمس الأربعاء 13 يوليو 2022.

متابعة المواقف بصفة مستمرة

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود المنتشرة بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من الالتزام بالتعريفة التي تم إقرارها وعدم التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، فضلاً عن مقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم والاستجابة العاجلة لها، فضلاً عن توعيتهم وحثهم على التحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات من خلال أرقام الشكاوى التي تم الإعلان عنها على مدار 24 ساعة.

وتفقد رئيس حي شرق ورئيس حي غرب مدينة أسيوط ورؤساء مراكز ساحل سليم والبداري والغنايم ومنفلوط وأبنوب وديروط وصدفا ومراكز أسيوط والفتح وأبوتيج والقوصية، مواقف السيارات ومحطات الوقود للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات، مع التشديد على التزام سائقي التاكسي بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه أطلق حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين للإبلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية.