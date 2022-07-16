أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه رسميا.. باقات وتخفيضات

أشهر قليلة تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعتبر أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، إذ يجرى العمل حاليًا لوضع اللمسات النهائية على سيناريو العرض المتحفي لقاعة توت عنخ آمون، والتي ستجمع آثار الفرعون الشاب للمرة الأولى منذ اكتشاف مقبرته للمرة الأولى منذ 100 عام.

كما يجرى العمل على سيناريوهات الإضاءة المختلفة، سواء للمسلة المعلقة أو الواجهة الخارجية، والدرج العظيم إذ يتم استخدام أحدث تقنيات الإضاءة بالليزر لإبراز جمال المبنى، وما يحويه من تاريخ عريق

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وحددت وزارة السياحة والآثار الأسعار المبدئية للتذاكر بـ المتحف المصري الكبير، والفئات المعفاة من رسوم الدخول، والمناطق المسموح زيارتها بكل باقة تذاكر، إذ يتم تقسيم المتحف عند افتتاحه لمناطق عدة، لكل واحدة منها سعر تذكرة محدد، وسيتم طرح تذاكر مجمعة لجميع المناطق، وأخرى لعدة أيام، وجاءت أسعار التذاكر والباقات كالآتي:

- تذكرة شاملة للقاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ آمون 60 جنيهًا للمصريين و500 جنيه للأجانب.

- تذكرة محددة لقاعة توت عنخ آمون فقط بسعر 50 جنيهًا للمصريين و400 جنيه للأجانب.

- تذكرة مخصصة للقاعات الرئيسية بسعر مبدئي 30 جنيهًا للمصريين و200 جنيه للأجانب.

- تذكرة مخصصة لزيارة المسلة المعلقة الأولى من نوعها في العالم بـ50 جنيها للمصريين و60 للأجانب.

- باقة ليومين للراغبين في زيارة المتحف لعدة مرات بخصم 20% للمصريين والأجانب من إجمالي السعر.

الفئات المعفاة من رسوم الدخول

وحددت وزارة السياحة والآثار الفئات التي سيتم إعفاؤها من رسوم الدخول، سواء من المصريين أو الأجانب، إذ يتم إعفاء ذوي الهمم من دفع رسوم التذاكر على أن يدفع المرافقين لهم سواء من المصريين أو الأجانب، كما يتم إعفاء من تجاوزوا 60 عاما من المصريين من رسوم التذاكر.