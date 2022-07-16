لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل.. تحديث بطاقات التموين إلكترونيا

يبحث العديد من المواطنين على محرك البحث العالمي «جوجل»، عن خطوات ولينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، وذلك وفقًا للخدمات التي تقدمها وتتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الموقع الذي أعدته بشكل خاص، لتقديم الخدمات التموينية بشكل إلكتروني للمواطنين، للتسهيل عليهم دون الحاجة للذهاب على مكاتب التموين التابعة للوزارة.

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين إلكترونيًا من أجل إتمام تنفيذها بكل سهولة للمواطنين، كما تستغرق عملية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022 دقائق معدودة، تشمل الخطوات التالية:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر (https://www.tamwin.com.eg/)، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، من «هنــــــا».

- كتابة بيانات ورقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا، الموجودة أسفل كارت بطاقة التموين.

- سيظهر لك اسم رب الأسرة أو اسم صاحب بطاقة التموين.

- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم صاحب بطاقة التموين.

- وأخيرًا تظهر لك رسالة تفيد بأنه تم قبول رقم الهاتف إذا تم إدخالة بشكل صحيح، أو أن الرقم تحت المراجعة للتأكد من أنه مسجل باسم صاحب البطاقة.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وأقبلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال خطوة تسجيل رقم الموبايل لأصحاب بطاقات التموين عبر رسالة أُرسلت لهم على بونات صرف الخبز، نصت على تعليمات بأهمية تسجيل الرقم، تجنبًا لإيقاف بطاقة التموين، وأيضًا تسجيل رقم المحمول في مكاتب التموين فيما تتيح الوزارة أيضًا، إمكانية تسجيل رقم الموبايل أيضا من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات، إذ يتوجه المواطن صاحب البطاقة التموينية لمكتب التموين التابع له في المحافظة.