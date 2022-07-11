موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين.. تعرف على الخطوات والتفاصيل

«موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين»، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون أصحاب البطاقات التموينية، عن رابط موقع دعم مصر، لاستخراج وتحديث بطاقة التموين من خلاله.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، تنفيذا للتعليمات الموجهة للمستفيدين من الدعم عبر «بونات صرف الخبز»، بتسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات التسجيل على موقع دعم مصر لاستخراج وتحديث بطاقة التموين، وفقا لما صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

رابط موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين

يمكن للمواطنين أصحاب بطاقات التموين، الراغبين في تحديث البطاقة، وتسجيل رقم الموبايل، زيارة موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة التموين، من خلال هذا الرابط.

خطوات التسجيل على موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الخطوات، التي يتمكن من خلالها صاحب بطاقة التموين، من تحديث بياناته وتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني دعم مصر، والتي تتمثل في:

1- زيارة موقع دعم مصر.

2- تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما.

3- تظهر رسالة نصية باسم رب الأسرة، يعقبها كتابة رقم المحمول باسم صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر

وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من خلال موقع دعم مصر، يوم31 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيه الماضي.

وذلك لإتمام خدمة ربط رقم الموبايل على البطاقة وتحديث بيانات الأفراد المقيدين عليها.