عاجل.. تمديد صلاحية تأشيرات زيارة السعوديين إلى واشنطن لـ10 سنوات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى الولايات المتحدة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وفقًا لما السفارة الأمريكية لدى السعودية، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى السعودية، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة، لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل، مؤكدة أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة، من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى أساس المعاملة بالمثل؛ لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين بحسب قناة «العربية».

قمة جدة للأمن والتنمية

ووقعت المملكة العربية السعودية وأمريكا 18 اتفاقية على هامش زيارة بايدن للسعودية، تتضمن اتفاقات في الصحة والطاقة والفضاء.

وتنعقد بالمملكة العربية السعودية قمة جدة للأمن والتنمية ومن المقرر أن تبحث القمة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.