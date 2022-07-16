«القابضة للمياه»: استقبال 700 شكوى واستفسار عبر قنوات التواصل المختلفة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن أنها استقبلت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى أمس الجمعة، عددا من الشكاوى والاستفسارات من قبل المواطنين بمختلف مناطق الشركة.

وذكرت الشركة أنّ الشكاوى وردت لها عبر مختلف قنوات التواصل المعلنة، سواء عبر الخط الساخن 125 أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، وواتساب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتي المجاني، وبرنامج CMS الإلكتروني، والتي تنوعت ما بين شكاوى مياه الشرب «كسر ماسورة – انقطاع أو وضعف - كسر بوش حريق ــ جودة مياه»، وشكاوى الصرف الصحي «كسر ماسورة – طفح صرف صحي أو انسداد أو تسريب – طلب سيارة كسح وغطاء بالوعة» وكذا الشكاوى المحاسبية.

حل مشكلات المواطنين

وأكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، في تصريحات اليوم، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لاستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، والرد على استفساراتهم، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

تخصيص برنامج CMS لاستقبال شكاوى المواطنين

وصرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بأن عددا الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن بلغت 700 شكوى، خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدًا تخصيص برنامج CMS لاستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة حلها في أسرع وقت ممكن.

كما عمدت لجنة الأزمات المشكلة لإدارة التعامل مع المشكلات في حالة وجود أي مشكلة وتوجيه الجهود المعنية من موارد بشرية ومعدات للتعامل مع الموقف، إيمانًا بأنّ أهم التوجهات التي تضعها الشركة نصب عينيها نيل رضاء المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.