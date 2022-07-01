بدء تسجيل استهلاك عدادات المياه على تطبيق «قراءتي» في المحافظات.. اليوم

تبدأ شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، استخدام تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي»، لتسجيل استهلاك عداد المياه في الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من شهر يوليو الجاري 2022.

التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار فرق التوعية بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات في التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بنطاق المراكز والاحياء والمدن والقرى الواقعة بنطاق عمل كل شركة، للتوعية بكافة الخدمات التكنولوجية التي تتيحها الشركة للمشتركين على مستوى المحافظات إضافة إلى تحميل التطبيق للمواطنين وإنشاء الحساب الخاص بهم وشرح الخطوات اللازمة لاستخدام التطبيق شهريا.

التوعية بترشيد استهلاك المياه

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صحفي، إن الحملات التي تقوم بها الشركات التابعة لها تتضمن التوعية بترشيد استهلاك المياه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030.

شرح خطوات التعامل مع البرنامج لتسجيل القراءات شهريا

وواصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة بنطاق محافظة الاسماعيلية لقاءاته المباشرة مع العملاء للتوعية بأهمية ترشيد المياه والتعريف بالتطبيقات الجديدة التي من شأنها التيسير على المواطنين ومنها تطبيق «قراءتي» لـ تسجيل قراءة العداد في عدد من المراكز والمدن بالقنطرة غرب وأبوصوير بالتعاون المراكز التجارية وشرح خطوات التعامل مع البرنامج لتسجيل القراءات شهريا وكذلك تطبيق 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء وغيرها من الخدمات الاخرى التي تقدمها الشركة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

واشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في تصريحات صحفية إلى استمرار حملات التوعية بكافة الخدمات والتطبيقات والرد على كافة استفسارات العملاء من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.