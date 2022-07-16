السيطرة على حريق بمخزن أدوات كهربائية في طوخ دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في مخزن أداوات كهربائية في أحد العقارات بقرية أجهور الكبري، بمركز طوخ في محافظة القليوبية، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، فقررت انتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وتكليف لجنة من الوحدة المحلية بفحص اشتراطات المخزن، وبيان ما إذا كان مرخصا من عدمه، وطلبت تحريات المباحث.

نشوب حريق بأجهور الكبري

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق بناحية أجهور الكبرى بمركز طوخ.

وتبين نشوب الحريق بمنزل «عصام ا» وشقيقه «أحمد»، بالدور الأرضي في مخزن أدوات كهربائية.

الدفع بسيارتي إطفاء

وعلى الفور تم إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، والدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وكذلك فحص أوراق المخزن، وما إذا كان مرخصا من عدمه.

في سياق متصل، أوضح رئيس مدينة طوخ في بيان له، إخطار الوحدة المحلية بنشوب حريق، وعلى الفور تم الدفع بلجنة من مجلس المدينة، وإخطار الحماية المدنية بطوخ وتم الدفع بسيارتين والتعامل مع الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، أو العقار الذي به المخزن، وجار فحص تراخيص العقار والمخزن، وبيان أسباب الحريق من خلال التحقيقات.