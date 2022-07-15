تعد منصة مصر الرقمية من أهم الوجهات التي يلجأ إليها المواطنون لإنهاء تعاملاتهم الحكومية وذلك توفيراً للوقت والمجهود وأيضا تماشيا مع توجهات الدولة لتحولها للرقمنة والاعتماد بشكل كلي علي التكنولوجيا في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن بينها خطوات فصل المطلقة من بطاقة طليقها التموينية عبر مصر الرقمية.

خطوات فصل المطلقة من بطاقة طليقها التموينية عبر مصر الرقمية

وفي هذا الصدد نرصد لكم في السطور التالية خطوات فصل المطلقة من بطاقة طليقها التموينية عبر مصر الرقمية التي تقدم العديد من الخدمات وأبرزها عمل التوكيلات والرخصة والعديد من الخدمات الأخري.

ويجب في حالة التسجيل على الموقع، تسجيل رقم البطاقة وأيضا رقم هاتف مسجل باسم الشخص واسم الأم وبعدها يتم إرسال رسالة التفعيل، حسب ما أعلنت عنه وزارة التموين.

خطوات الفصل الاجتماعي عبر مصر الرقمية

1- الدخول على موقع مصر الرقمية من هنا ثم تسجيل الدخول برقم الهاتف و(الباسورد) الذي تم إعداده مسبقا.

2- اضغط على أيقونة التموين.

3- اختار فصل اجتماعي.

4- اضغط على ابدأ الخدمة وحدد سبب الفصل.

5- ملء جميع الخانات المطلوبة والمتمثلة في المحافظة ومديرية التموين، مكتب التموين، واسم البدال التمويني.

التموين تتيح اختيار أقرب مكتب تمويني لاستلام البطاقة

6- اختار مكان تسليم البطاقة وليكن أقرب مكتب تمويني.

7- ستظهر لك شاشة مدون عليها كل المعلومات التي قمت بإدخالها المتعلقة بالمحافظة، والمديرية، ومكتب التموين ومكان الاستلام اضغط على التالي.

8- ستظهر لك شاشة تتضمن رقم الطلب وتاريخه وتتبع الطلب بعد التأكيد .

9- ستظهر رسالة أخرى مضمونها استلمنا طلبك بنجاح ورقم الطلب.

10- تتبع الطلب بالضغط على هذا الاختيار لمعرفة ماذا تم في طلبك.