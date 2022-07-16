الراية الخضراء ترفرف بشواطئ الإسكندرية.. سباحة آمنة بعد هدوء الأمواج

يستمر هدوء حالة أمواج البحر لليوم التاني على التوالي، بعد أيام من الاضطراب وعدم استقرار الامواج، خاصة خلال إجازة عيد الاضحى، ورُفعت الرايات الخضراء على كثير من شواطئ الإسكندرية ليُسمح للمصطافين ومرتادي الشواطئ بسباحة آمنة.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 30 درجة مئوية فيما وصلت درجة الرطوبة إلى 63% وبلغت سرعة الرياح إلى 23 كم مما يدل على هدوء البحر واستقرار حالة الأمواج، ليتمتع الزوار بنسمات هواء خفيفة تقلل من حرارة الجو المرتفعة.

نسب الإشغال على الشواطئ

وصلت نسب الاشغال اليوم في القطاع الشرقي الى 25%، بينما تنوعت الرايات بين الصفراء والحمراء على القطاع الغربي، وذلك نظرًا لارتفاع الامواج وشدة تيارات السحب، وأشارت الادارة المركزية للسياحة والمصايف على ان انتشار الجزر أمام الشواطئ يقلل من شدة الأمواج مثل شاطئ البيطاش.

وجددت الادارة المركزية للسياحة والمصايف تحذيرتها حول حظر النزول لشاطئ النخيل وأنه لايزال مغلق حتى الآن بعد تعدد حالات الغرق فيه، كما أكدت على مجانية دورات المياة ووحدات تغير الملابس، وحذرت من التعرض للاستغلال عبر دفع الاكراميات، وعدم إلقاء المخلفات على الشاطئ، وعدم الخروج منه بملابس البحر حفاظًا على الآداب العامة.

وأشارت الإدارة إلى نشرها، صباح كل يوم، بياناً توضح فيه حالة البحر والأمواج، وحثت الزوار على قراءته قبل المجئ للشاطئ، لتوعيتهم والمحافظة على سلامتهم، ومنع حدوث حالات غرق أخرى على شواطئ الإسكندرية.