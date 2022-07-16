نقيب محاميي الإسكندرية وعضو بمجلس النقابة يترشحان لمقعد النقيب

تقدم عبد الحليم علام نقيب محاميي الأسكندرية بأوراق الترشح لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام، من خلال مندوب له تقدم بالأوراق للجنة تلقي طلبات الترشح في النقابة العامة ولم يحضر بنفسه.

نقيب محاميي الإسكندرية يترشح لمنصب النقيب

وقال علام في تصريحات خاصة لـ الوطن: «مصلحة نقابة المحامين فوق كل اعتبار وفوق رغبات الجميع، ومصلحة المحامين أهم بكثير من رغبات المرشحين، وهذا ما يعنيني بشكل شخصي، ولن أتخذ قرارا فرديا حال فوزي بمنصب نقيب المحامين فالمنصب تكليف ومسئولية.

كما تقدم عضو مجلس النقابة العامة نبيل عبد السلام بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، وتقدم أيضا المحامي محمد البرديسي بأوراق ترشحه اليوم.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا وتستمر حتى الثالثة عصرا ولمدة أربعة أيام على أن تغلق في اليوم الرابع الخامسة مساء.

تفاصيل انتخابات نقيب المحامين

وطالبت النقابة العامة للمحامين، المرشحين لمقعد النقيب العام ضرورة إحضار المستندات، طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2 - صورة كارنيه 2022 لطالب الترشح.

3 - صورة بطاقة الرقم القومي.

4 - شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من «النادي النهري بالمعادي».

5 - شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 - شهادة بسداد رسوم الاشتراك «النادي النهري بالمعادي».

7 - الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية – سموم»، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.