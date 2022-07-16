جثامين حادث رأس الخيمة تغادر مطار القاهرة استعدادا لدفنها بالدقهلية

استقبل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، جثامين 6 شباب ضحايا حادث السير بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها بشاحنة على أحد الطرق السريعة بمدينة رأس الخيمة.

وأنهيت إجراءات وصولها، بمعرفة أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، وتسلّمها ذويهم تمهيدًا للدفن بمسقط رأسهم في قريتي ديرب الخضر والدراكسة بمحافظة الدقهلية، وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرهم.

الكشف الطبي على الجثامين

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، أن المطار استقبل الجثامين الـ6، ووقع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء الحجر الصحي في المطار، وخرجت الجثامين فور الانتهاء من مراجعة الأوراق والمستندات المرفقة معها، وعقب الانتهاء من توقيع الكشف الظاهري للتأكد من مدى مطابقة المستندات المرفقة بالحالة الظاهرية للمتوفين.

إنهاء إجراءات شحن الجثامين

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، في القنصلية المصرية بأبوظبي، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثامين «رامي الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبدالرحمن، وأحمد علي خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم، ويوسف الحنفي»، الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، ومتابعة مستحقات أسرة المتوفين، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

ووجّه الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي، بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وإبلاغهم تعازيهم.