إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS779 المقرر إقلاعها من مطار القاهرة إلى هيثرو غدا

بناء على التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بمطار «هيثرو» في لندن لعدد من شركات الطيران العاملة به، ومنها شركة مصر للطيران بتحديد وتقليص السعة الاستيعابية اليومية للتشغيل بالمطار، وما ينتج عنه من تحديد أعداد الركاب المسافرين يوميا إلى مطار هيثرو.

وتقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS779 المقرر إقلاعها من مطار القاهرة إلى مطار هيثرو، غدا الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، وكذلك إلغاء الرحلة رقم MS780 المقرر إقلاعها من مطار هيثرو إلى مطار القاهرة في نفس اليوم.

وسائل الاتصال بمركز خدمة العملاء

وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على متن الرحلتين يوم الخميس الموافق 14 يوليو الحالي، ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران بالقاهرة على رقم 1717 من أي محمول مصري أو رقم 97142306666+ دوليا أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.