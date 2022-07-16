5 زيادات في الموازنة الجديدة.. منها المعلمين وأصحاب المعاشات

زفت الموازنة الجديدة أكثر من بشرى للمواطنين، خاصة مع حدوث زيادة في المخصصات لبند الأجور والمعاشات، وغيرها من الأمور من أجل مساعدة المواطن على تحمل أعباء الحياة، إذ وصلت نسبة زيادة الأجور والمعاشات للمواطنين من موازنة الدولة الجديدة إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه، إذ يتمّ تطبيق زيادة الأجور على كل فئات العاملين لتحصل كل فئة وظيفية على الزيادة المستحقة لها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي 5 زيادات مهمة في موازنة العام المالي الجديد، جاءت في الأجور والمعاشات، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

زيادة المرتبات والأجور للعاملين بالدولة

1- زيادة المرتبات والأجور للعاملين بالدولة من خلال تخصيص 8 مليارات جنيه، إذ تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً وذلك بعد زيادتها من 13%.

2- زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

زيادة المعاشات بنسبة 13٪

3- تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.

4- تخصيص أكثر من 3.6 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم مساعد، و30 ألف طبيب وصيدلي، بالإضافة إلى تخصيص 8 مليارات جنيه تكلفة سنوية لزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه؛ للتخفيف عن المواطنين.

800 جنيه للمعلمين المشاركين في التطوير

5- تمت الموافقة على زيادة مخصصات الخاصة بتحسين مرتبات المدرسين وستبلغ الزيادة وفقا للموازنة الجديدة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركوا في التطوير.

وقال سعيد صديق المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي تبلغ 119 مليار جنيه بينما تبلغ في العام المال الجديد 2022-2023 نحو 131 مليار جنيه.

رفع قيمة معاش تكافل وكرامة

وتعمل الدولة على رفع أجور الموظفين وذلك لتوفير حياة كريمة لهم، حيث قامت أيضاً برفع قيمة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 13٪، وتسعي موازنة العام المالي الجديد لاستهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.