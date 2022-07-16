حيثيات الحكم على «سمكري البني آدمين»: «زور المؤهل وعدله في البطاقة»

فندت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، حيثيات حكمها على المتهم «يوسف .خ» صاحب مركز لياقة بدنية والمعروف إعلاميا بـ«سمكري البني آدمين» بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر أول ومصادرة المحررات المزورة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.

كان صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني عبدالعال وعضوية المستشارين علي أحمد علي صقر وهشام عامر وأمانة سر ممدوح غريب.

وسوس له الشيطان تعديل مؤهله

وأوضحت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في إن المتهم وهو الحاصل على بكالوريوس محاسبة، وسوس له شيطانه وأغراه لتعديل مؤهله إلى بكالوريوس علاج طبيعي، رغم عدم حصوله على هذا المؤهل لممارسة مهنة أخصائي علاج طبيعي، فأنصاع لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وطمعه في الكسب الحرام استهانة منه واستهتارا بسلامة وحياة المرضي.

اتفق المتهم مع آخر مجهول على تزوير شهادة رسمية منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات مؤرخة 26/9/2016 تفيد بمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعي.

قلد خاتم شعار الجمهورية

وذلك بإنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة المنسوب لتلك الجهة، وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بتحريرها، وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح لها، واستعمله بوضع بصمته على المحرر المزور، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقام المتهم باستعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن قدمه بتاريخ 18/9/2018 إلى الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية حسن النية، محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره لتعديل مؤهله ببطاقة الرقم القومي الخاص به فقام الموظف المذكور بتحرير بطاقة الرقم القومي على هذا الأساس.