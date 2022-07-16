برنامج تدريبي لطلاب الجامعة المصرية الصينية بالتعاون مع جامعة شاندون

افتتح الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية والدكتور محمد البدري سفير مصر بالصين، والوزير المفوض بسفارة الصين في القاهرة وانج شنجانج والدكتور جو شوهونج رئيس جامعة شاندونج الصينية، فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب كليتي الصيدلة والعلاج الطبيعي، والذي يتم بالتعاون مع جامعة شاندونج للطب الصيني، إحدى أهم الجامعات الصينية في تخصصات الطب التقليدي الصيني.

سفير مصر بالصين: الجامعة المصرية مركزا للتعريف بالثقافة الصينية

وأشاد الدكتور محمد البدري السفير المصري بالصين - في كلمته خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي حضره الدكتور سامي ناصف عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور مينا تادرس عميد كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء - بقوة العلاقات المصرية الصينية وأهمية وفاعلية الطب التقليدي الصيني الذي قام بتجربته شخصيا، لافتا إلى أن الجامعة المصرية الصينية شهدت تقدما كبيراُ فى التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، وأصبحت مركزاً مهما لتعريف الشعب المصري بالثقافة الصينية.

رئيس الجامعة المصرية: نهدف لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية - في كلمة له خلال افتتاح البرنامج الأكاديمي - إن الجامعة تدعم توجهات وسياسات الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بالطلاب والعمل على تنمية مهاراتهم، و ربط التعليم النظري بالعملي، إلى جانب ربط الجانب الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تسعى لاتاحة التدريب العملي المتواصل لأبنائها، وذلك بتوقيع شراكات تدريب مع الجامعات الصينية الكبرى، والشركات ومصانع الأدوية الكبرى في مصر، مؤكدا أن تدريب الطلاب استمر دون توقف خلال العامين الماضين.

الجامعة المصرية الصينية رمز الصداقة بين الشعبين

وأعرب وانج شنجانج الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، عن إعجابه بما تقدمه الجامعة المصرية الصينية، وأنه زار مقر الجامعة مرتين وأنه أطلع علي طرق تدريس الطب التقليدي الصيني ومدى تميز الجامعة بتدريس هذه المناهج بالإضافة إلي جودة تعليم هذه المواد.

وأشار شنجانج إلى أن الجامعة المصرية الصينية هي رمز للصداقة بين الشعبين، ومنذ إنشائها قامت الجامعة بتدريب مجموعة كبيرة من الكوادر الذين يتمسكون بالصداقة الصينية المصرية.

يذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف نقل تكنولوجيا التعليم والتدريب المتطور في الجامعات الصينية، وتستمر فعالياته لمدة شهر بالكامل، حيث يساعد التدريب على تنفيذ رؤية الجامعة في ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي والتطبيقي وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتعد الجامعة المصرية الصينية هي الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط من بين الجامعات الخاصة التي لها شراكة مع العديد من المؤسسات والجامعات الصينية.