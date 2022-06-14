الجامعة المصرية الصينية تقرر عدم زيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023، لافتا إلى أنّ مجلس الجامعة قرر استمرار العمل بمصروفات العام الدراسي الماضي دون زيادة على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات الجامعة العام الدراسي الجديد، وذلك مراعاة لظروف الأسر، ومحاولة من إدارة الجامعة تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور.

ولفت الشيحي أن الجامعة تقدم حزمة كبيرة من المنح للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا، وأبناء المحافظات الحدودية.

الشهادات المعادلة

في سياق متصل، أعلنت الجامعة المصرية الصينية، فتح باب التقدم بالجامعة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلها من شهادات خلال أيام، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة: «الهندسة والصيدلة، والاقتصاد والتجارة الدولية، وكلية العلاج الطبيعي» وذلك للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لتقدم طلاب الشهادات المعادلة كالتالي: 75% لكلية الصيدلة و80% لكلية العلاج الطبيعي، 70% لكلية الهندسة، و60٪ لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية.

وأشار بيان إعلامي صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، إلى أن المصروفات الدراسية لكليات الجامعة كالتالي: «كلية العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه، كلية الصيدلة 98 ألف جنيه، كلية الهندسة والتكنولوجيا 56 ألف جنيه، كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه».

معايير القبول بالجامعة

وعلى الراغبين في التقدم، التعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة https://www.ecu.edu.eg.

يُذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلًا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.