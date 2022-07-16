نجلاء بدر توجه رسالة لمحمد منير بعد حفله بالإسكندرية: «أنت في حتة تانية»

يواصل الكينج محمد منير تحقيق ردود فعل واسعة على حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس الجمعة فى أحد فنادق مدينة الاسكندرية في لقاء مع جمهوره بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات عن المدينة .

وحرص عدد كبير من الفنانين على الإشادة بحفل محمد منير وكان من بينهم الفنانة نجلاء بدر التي شاركت جمهورها بمجموعة من الصور الخاصة بالحفل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نجلاء بدر تدعم محمد منير

وعلقت نجلاء بدر على الصور قائلة: «بدون أي مجهود وبكل بساطة الكينج محمد منير في حتة تانية من أول ما سمعنا أمانة يا بحر وشجر الليمون».

يذكر أن الفنان محمد منير أحيا مساء أمس الجمعة حفلًا غنائيًا كبيرًا يعود من خلاله إلى جمهور الإسكندرية بعد غياب نحو 10 سنوات، وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الخاصة منها «هيلا، شجر الليمون، يونس، شوكولاتة، أنا بعشق البحر، حدوتة مصرية» وعددًا آخر من الأغاني.

كما شارك منير فى الحفل، فرقة بلاك تيما التي قدمت فقرة خاصة بها في بداية الحفل ثم عادت مرة أخرى لمشاركة «الكينج» في غناء أغنية «علموني عينيكي» وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

بلاك تيما تشارك محمد منير حفل الإسكندرية

وحرص «منير» على دعم فرقة بلاك تيما من خلال كلمات خاصة ألقاها على أعضاء الفرقة أثناء تواجدهم على المسرح، إذ قال: «فرقة بلاك تيما هي امتداد للأغنية المصرية الجميلة»، ليرد أعضاء الفرقة قائلين: «منير هو اللي علمنا يعني إيه غنا ويعني إيه مزيكا».