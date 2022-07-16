جامعة الإسكندرية تكرم الدكتورة نهال الشقنقيرى: كرست حياتها لمعالجة الغلابة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة نهال الشقنقيري، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب في الجامعة، والتي تعد أحد النماذج المشرفة التى كرست حياتها للعمل بمركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الميري، وفرغت نفسها تماما للعمل الإنساني، وتقوم حالياً بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء في تخصص المياة البيضاء الخلقية للأطفال والرضع.

جهود أستاذة العيون في المستشفى الميري

وأكد قنصوه خلال اللقاء على فخره ودعمه لجهود جميع الأساتذة فى مختلف المجالات، وتقدير الجامعة لما يبذلونه من جهود وعطاء لخدمة المنظومة العلمية والبحثية وخدمة المجتمع في مصر، مشيداً بالدكتورة نهال الشقنقيرى باعتبارها نموذجاً يحتذى به في التفاني والإخلاص وخدمة المجتمع وتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدني في مجال تخصصها، من خلال عملها الذي يبدأ يومياً فى الثالثة فجراً بوحدة عيون الأطفال بالمستشفى الميرى لإجراء الكشف على مئات الأطفال وإجراء آلاف العمليات للأطفال من داخل مصر وخارجها بالمجان، دون تحميل المرضى أية أعباء، بجانب مواصلة جهودها في العمل الخيري والعام والأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة ومحافظات الصعيد.

مسيرة الدكتورة نهال الشقنقيري

وجرى اختيار الدكتورة نهال الشقنقيرى العام الماضي ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيراً على مستوى العالم في طب وجراحة العيون لعام 2021، وتم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومي للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة، كما كرمها مجلس جامعة الإسكندرية في مارس 2018، تقديراً لاسهاماتها في خدمة المجتمع وجهودها لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدنى في مجال تخصصها، بالمستشفى الميرى المجانى بمركز جراحات اليوم الواحد.