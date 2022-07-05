سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل في عيد الأضحى 2022 من الكلمات التي يبحث عنها الكثيرون قبل أيام العيد، وذلك للتخطيط لعيد الأضحى 2022، حيث يعشق الأطفال مشاهدة الحيوانات وهي تعيش في أماكن تشبه أماكنها الطبيعية كسيد قشطة في بركة السباحة وكلب البحر وهو يسبح في المياه والغزلان وهي في مبايتها وغيرها من الحيوانات، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل في عيد الأضحى.

سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل في عيد الأضحى

يقول الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2022 ثابت ولم يتغير كما هو، إذ يبلغ نحو 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام العيد وفي الأوقات العادية، كما يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات في يوم الثلاثاء من كل أسبوع في غير أيام عيد الأضحى.

مواعيد فتح حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2022

تفتح حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2022 يوميا، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، وتغلق كل ثلاثاء ما عدا أيام العيد والتي يتم فيها إجراء أعمال الصيانة بها أسبوعيا، ومؤخرا تم تخصيصة للأفواج السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات أو زيارات إلى حديقة الحيوان بسعر تذكرة يبغ 65 جنيها.

وأكد رجائي الاستعداد التام لاستقبال زوار الحدائق على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى 2022، وذلك بإلغاء الإجازات بين العاملين والأطباء والاستعداد لارتفاع درجة الحرارة بتوفير الرعاية البيطرية للحيوانات الكاملة والتغذية السليمة التي تساعد الحيوانات على التغلب على الإجهاد الحراري فضلا عن فتح المبايت والجور وتشغيل المكيفات لبيت الدببة وتوفير المياه الباردة للحيوانات في جحورها وأقفاصها.