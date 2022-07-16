مسؤول أمريكي: واشنطن تدعم حماية إمدادات الطاقة والغذاء بمليار دولار

كشف مسؤول أمريكي، عن أن واشنطن ستعلن تقديم مليار دولار لحماية إمدادات الطاقة والغذاء خلال قمة جدة، مقابل مقابل 3 مليارات دولار يقدمها مجلس التعاون الخليجي.

وانطلقت قمة جدة للأمن والتنمية، قبل قليل، بمشاركة عربية أمريكية في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تبحث القمة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

بايدن يصل إلى السعودية

وأوضح المسؤول الأمريكى، أنّ مصالح بلاده في منطقة الخليج وتأمين مصالح الدول الحليفة، وتحديدا في مجال الطاقة، على رأس أولويات القمة، متحدثا عن خلق قوة عسكرية فاعلة بين بلدان المنطقة، لتبادل الخبرات الدفاعية الصاروخية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة، وأجرى مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأصدر الجانبان السعودي والأمريكي بيانا مشتركا، أكدا فيه أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجا.

السعودية وأمريكا يوقعان 18 اتفاقية

كما شددا الجانبان على التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الولايات المتحدة بالتزام السعودية بدعم توازن أسوق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

فيما وقعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.