حالة الطقس غدا الأحد 17-7-2022 في مصر.. حرارة ورياح ورطوبة عالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، توقعات حالة الطقس، غدًا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلا على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، تفاصيل حالة الطقس غدًا بأنّ من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدي من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ من المتوقع أيضا أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، وحذّرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وعن حركة الرياح، فتنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا الأحد 17 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.