حملات مكثفة بمواقف الجيزة لضبط السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس والنقل الجماعي لليوم الثالث على التوالي، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط السير والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

واستوقف محافظ الجيزة خلال جولته الميدانية بعدد من القطاعات بمركز كرداسة وحي شمال الجيزة، سيارات السرفيس والنقل الجماعي بمنطقة ناهيا وشارع أحمد عرابي للتعرف من المواطنين عن الأجرة المحصلة منهم.

وفي السياق ذاته، تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من مواقف السرفيس بمدينة العياط لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة من بينها مواقف العياط المنيب وبرنشت وطهما.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، إلى أن نائب المحافظ حرص خلال الجولة الميدانية على المواقف علي التأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، إذ التقى بعدد من المواطنين والسائقين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي زيادة في الأجرة المقررة، موجهاً الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفي مقدمتها سحب الترخيص، وتحرير الغرامات المالية المقررة.

وتفقد المحافظ موقف سرفيس العامل الأول بإمبابة بحي شمال الجيزة حيث تأكد من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، موجهاً بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة وخط السير مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية وجهاز السرفيس بالمتابعه اليومية لالتزام سيارات السرفيس بالتعريفات مع تواجد نوبتجيات مسائية لتواصل العمل علي مدار اليوم .

التنسيق مع الأجهزة الرقابية علي مدار اليوم

واكد محافظ الجيزة خلال لقائه بالمواطنين داخل الموقف ان للمواطن دورا هاما في الإبلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود مع التأكيد علي تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية علي مدار اليوم، من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، والأرقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.