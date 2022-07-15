محافظ الجيزة يستوقف سيارات الميكروباص للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقب صلاه الجمعة، موقف سرفيس المنيب للأقاليم والمحافظات بجنوب الجيزة، وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود.

محافظ الجيزة يتفقد موقف المنيب

وأكد اللواء أحمد راشد أن الموقف يضم أكثر من 450 سيارة ميكروباص لخطوط المحافظات، ويعد من المواقف الحيوية بالمحافظة التي تخدم قطاع كبير من المواطنين، لافتا أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، كما شملت جولة المحافظ متابعة خطوط سير سيارات السرفيس بطريق أسيوط الزراعي بمركز ومدينة أبو النمرس، حيث قام المحافظ باستيقاف سيارات السرفيس للتأكد من المواطنين من الأجرة التي تحصل عليها السائق منهم ومدى الالتزام بالتعريفة المحددة، مؤكداً لهم أن المحافظة ستواجه أي مخالفة وعدم التزام بالأجرة المحددة للركوب بمنتهى الحزم.

كما تفقد المحافظ موقف السرفيس بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية، موجها رئيس المدينة بالمتابعة اليومية لانتظام العمل داخل الموقف بالتعريفة المحددة.

متابعة يومية لمواقف السيارات

والتقى المحافظ بالمواطنين داخل الموقف للتأكد منهم والاطلاع على أي معوقات تواجههم، لافتا أن هناك متابعة على مدار اليوم، ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك الصدد، من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.