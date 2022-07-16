9 إجراءات حكومية لتطبيق قانون السايس.. واتس آب للرد على الاستفسارات

اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية مع المحافظات عدة إجراءات بشأن تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميًا بـ قانون السايس، إذ وضعت وزارة التنمية المحلية على عاتقها تحفيز المحافظات لتنفيذ القانون في عدة خطوات كما أوضحت الوزارة في التقرير التالي:

- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السايس بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات.

منع الاجتهادات الشخصية فى تطبيق القانون

- تأكّيد تطبيق قانون انتظار المركبات وفقًا لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول تطبيقه.

- تفعيل آلية تواصل عبر تطبيق واتس آب لكل محافظة لتسريع الاستجابة والرد على استفساراتهم وإزالة أي معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة أثار تطبيق القانون.

- الرد على الاستفسارات لتوفير أفضل خدمة للمواطن وتلاشي الأخطاء التي يوقع فيها التنفيذين أثناء تنفيذه.

- تقديم ورش عمل لمديري الساحات والمواقف والشئون القانونية بالمحافظات.

طرح حق استغلال

- إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة وتمّ مراجعتها من مجلس الدولة، حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن نتائج تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع - قانون السايس- أسفرت عن تحقيق عدة نقاط وهي:

- اختارت محافظة القاهرة 2922 موقعا بمختلف الأحياء و70 شارعا لإقامة أماكن انتظار للسيارات بالنظام الإلكتروني من خلال شركة متخصصة وجار العمل على زيادة عدد مواقع ساحات الانتظار.

- اختارت محافظة الجيزة 439 موقعًا لإقامة ساحات انتظار للسيارات وتطبيق قانون السايس.

- تجري المحافظات حصرًا للمواقع والشوارع المقترحة لإقامة ساحات انتظار المركبات دون أي معوقات للحركة المرورية والحد من أي زحام، وأرسلت 24 محافظة المواقع المقترحة لانتظار السيارات.