مع إضافة العائد أول يوليو.. إزاي تحسب أرباح حساب توفير البريد؟

إذا كنت من عملاء البريد المصري، فأصبح بإمكانك سحب الفوائد على التوفير، حيث أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن إضافة الفوائد على حسابات التوفير، والتي يتم إضافتها في شهر يوليو من كل عام، ويمكن للعملاء سحب الفوائد في اليوم الثاني لإضافتها.

حساب نسبة الفائدة في دفتر توفير البريد المصري

وبحسب ما أعلنته هيئة البريد، يتم تحديد نسبة أرباح على المبلغ الأساسي الذي يقوم العميل بإيداعه والذي مر عليها العام، ويتم صرف هذه الفوائد في شهر يوليو وهذه النسبة تكون متغيرة وتقوم الهيئة بتحديدها، وهذه النسبة تصل الآن إلى7% من قيمة المدخرات ويتم حساب نسبة الفائدة في دفتر توفير البريد المصري بهذه الطريقة التالية: المبلغ المدخر* 7 % = قيمة الفائدة.

وتقدم هيئة البريد خدمات التوفير في كل مكاتبها على مستوى الجمهورية، ويمكن فتح حساب توفير بشروط بسيطة تتلخص في وجود صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل أو الوصي عليه، واستيفاء عدد 2 نموذج توفير، وإيداع مبلغ مالي لفتح الحساب قد يصل إلى 100 جنيه، ودفع رسوم فتح الحساب للأفراد 25 جنيهًا، وللشركات 50 جنيهًا والحد الأدنى لفتح الحساب للأفراد 100 جنيه، وللشركات 1000 جنيه.

ودائع العملاء بالهيئة نحو 210 مليارات جنيه

وقالت هيئة البريد إن الحد الأقصى لحساب التوفير والمحتسب عليه الأرباح هو 10 ملايين جنيه للأفراد، و5 ملايين للشركات، وفي حالة زيادة الرصيد عن 10 ملايين جنيه، لا يتم منح الفائدة المقررة عن المبلغ الزائد عن الحد الأقصى، حيث يبلغ إجمالي ودائع العملاء بالهيئة نحو 210 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه، ويعتبر البريد المصري الأفضل في الادخار لتميز مكاتب البريد المصري بأنها منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بعدد 4107 مكاتب.