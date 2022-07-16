الطاقة الدولية: ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 3.7% مقارنة بأبريل 2021

أعلنت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 3.7% في أبريل 2022، مقارنة بشهر أبريل 2021.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن كلاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا + 7.6%، على أساس سنويو OECD الأمريكتين + 4.0%، على أساس سنوي زيادات في الإنتاج.

المملكة المتحدة في المقدمة

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تصدرت الزيادة بنسبة + 37.2%، على أساس سنوي والنرويج + 4.9%، على أساس سنوي، على الرغم من الانخفاض الكبير من هولندا -10.4%، على أساس سنوي الولايات المتحدة + 2.9%، على أساس سنوي وكندا + 9.6%، على أساس سنوي هما المحركان الرئيسيان في OECD الأمريكتين.

وعلى العكس من ذلك، شهدت OECD Asia أوقيانوسيا انخفاضًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، حيث شوهد معظم الانخفاض في أستراليا -2.8%، على أساس سنوي بشكل عام، ارتفع إجمالي الإنتاج المحلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الغاز الطبيعي بنسبة 4.0% على أساس سنوي حتى تاريخه 2.

انخفاض واردات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الغاز

وانخفض إجمالي واردات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الغاز الطبيعي بنسبة معتدلة 0.4% في أبريل 2022 مقارنة بأبريل 2021، وقادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا -3.3%، على أساس سنوي هذا الانخفاض.

ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بيلاروسيا -77.8%، على أساس سنوي وأوكرانيا -39.9%، على أساس سنوي، وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة من المملكة المتحدة + 353.6%، على أساس سنوي والولايات المتحدة + 147.3%، على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، شهدت أمريكا زيادة OECD + 9.7%، مقارنة بالعام السابق وOECD آسيا زيادة +8.7%، على أساس سنوي زيادات في واردات الغاز الطبيعي.

ومن حيث التقسيم عن طريق وسائل النقل لإجمالي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان هناك انخفاض بنسبة 10.0% على أساس سنوي في واردات خطوط الأنابيب، في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16.3%.

وارتفع إجمالي صادرات OECD 3 من الغاز الطبيعي بنسبة 0.7% في أبريل 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت الصادرات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين + 8.2%، على أساس سنوي، مع ارتفاع كبير في الصادرات إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية + 18.7%، على أساس سنوي.

ارتفاع صادرات خطوط الأنابيب بمنظمة التعاون الاقتصادي

وفي الوقت نفسه، فإن كلاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آسيا أوقيانوسيا -8.3%، على أساس سنوي، مع انخفاضات كبيرة في الصادرات إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -21.0%، على أساس سنوي، ومنظمة التعاون والتنمية في أوروبا -1.5%، على أساس سنوي، مع انخفاض الصادرات إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -3.4%، على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي صادرات خطوط الأنابيب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة معتدلة 0.4%، بينما زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

انخفض إجمالي استهلاك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الغاز الطبيعي بنسبة 3.4% في أبريل 2022 مقارنة بشهر أبريل 2021. وشهدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آسيا أوقيانوسيا -0.1%، على أساس سنوي انخفاضًا معتدلاً في الاستهلاك، مع اليابان -1.9%، على أساس سنوي التي تقود هذا الانخفاض.

وشهدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا انخفاضًا أكبر في الاستهلاك -19.4%، على أساس سنوي، مع ملاحظة انخفاضات في جميع البلدان. وكان الدافع وراء الانخفاض هو ضيق أسواق الغاز رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى النقيض من ذلك، فقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين بالتوازن مع إجمالي استهلاك منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي.