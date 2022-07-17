7 معلومات عن المرحلة 22 لمبادرة «كلنا واحد».. تخفيضات تصل إلى 60%

أعلنت وزارة الداخلية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن استمرار كافة الفعاليات المتعلقة بالمرحلة رقم 22 من مبادرة «كلنا واحد»، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الجاري، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته عن الحملة والفعاليات وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية رسمياً.

7 معلومات عن المرحلة 22 لمبادرة «كلنا واحد»

1 - استمرار الفعاليات الخاصة بالمرحلة 22 من مبادرة «كلنا واحد» وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

2 - الفعاليات تمت بالتنسيق مع جميع قطاعات وزارة الداخلية مع مديريات الأمن، وذلك على مستوى أنحاء الجمهورية.

3 - المبادرة تشمل كبرى السلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية.

4 - السلاسل التجارية يصل عددها إلى 993 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية.

5 - تشمل الفعاليات العديد من السرادقات في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل من السيارات داخل المناطق الأكثر احتياجا والتي لا تتوفر بها أي من فروع السلاسل التجارية.

6 - السلع موجودة ضمن الفعاليات بجودة عالية وأيضاً أسعار مخفضة عن نفس السلع الموجودة بالأسواق الأخرى بنسبة تخفيض تتراوح بين 25% و60%.

7 - يمكن لأي مواطن التعرف على أماكن المنافذ والسرادقات التي تشملها فعاليات حملة «كلنا واحد»، سواء من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت وزارة الداخلية، أوضحت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مواصلة توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة وفي ذات الوقت بجودة عالية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع الظروف الدولية وإنعاكسها على الوضع الاقتصادي في مختلف الدول، ومن أجل ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.