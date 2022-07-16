أمير قطر يصل السعودية للمشاركة في قمة جدة

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار جدة، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

قمة جدة

ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى جدة قبل قليل للمشاركة في قمة جدة للأمن وللتنمية.

اكتمال وصول رؤساء وفود الدول إلى السعودية

ووفقا لقناة «العربية»، اكتمل وصول رؤساء وفود الدول إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة.

وتستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قمة جدة للأمن والتنمية، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.