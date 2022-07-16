مصرع طالب غرقًا بشاطئ إدكو في البحيرة.. الواقعة الرابعة خلال أيام

لقي، قبل قليل، شاب مصرعه غرقًا في شاطئ إدكو، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

التحفظ على الجثة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بالشاطئ، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طارق صبحي محمد، 21 سنة، طالب مقيم بمركز كفر الدوار، وجرى التحفظ على الجثة بواسطة النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

3 حوادث غرق بشاطئ إدكو

وشهد شاطئ إدكو على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك غرق 3 أطفال من أبناء مدينة إدكو أثناء تواجدهم على الشاطئ، فيما اتخذت محافظة البحيرة بعض التدابير اللازمة لحماية أرواح المصطافين، حيث تم توفير عيادة طبية من قبَل مديرية الصحة بالبحيرة بشاطئ إدكو، وذلك للحد من حالات الغرق وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية للمصابين.

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم وقوع حادث تصادم بين سيارة «تريلا» وأتوبيس بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت مصادر طبية إلى تحسن 12 حالة من مصابي الحادث ومغادرتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات وعمل الفحوصات الطبية اللازمة