غرق شاب في مياه النيل بالغربية: حاول الهرب من ارتفاع درجات الحرارة

شهدت قرية اكوة الحصة، بمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مصرع شاب في العقد الثاني من عمره، غرقا أثناء نزوله للاستحمام في نيل رشيد بنطاق القرية.

انتشال جثة الشاب الغريق

وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر، غرقا داخل فرع نهر النيل «رشيد» المار بقرية اكوة الحصة دائرة المركز.

الشاب نزل إلى مياه النيل هربا من حرارة الجو

وعلى الفور جرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات تبين غرق «محمد. ع. ع» 18 عاماً، ومقيم بقرية عزبة صادق، بمركز كفر الزيات، أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل، هربا من حرارة الجو.