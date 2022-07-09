غرق شاب في إدكو.. ومصابان في انقلاب سيارة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي

لقي شاب مصرعه غرقا في بحر إدكو بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه ببحر إدكو، وتبين وفاة محمد محمد إبراهيم، 17 عاما، مقيم إدكو.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة

وأصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، بالكليو 25 اتجاه العلمين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «ميرنا ا. س» 25 عاما، مقيمة القاهرة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«لوجين م. ع» 15 عاما، مقيمة القاهرة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وجرح نافذ في الساق اليمنى، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.