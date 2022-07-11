انتشال جثة شاب غرق في مصيف جمصة بالدقهلية.. «جرفه التيار»

لقي شاب من محافظة الدقهلية، مصرعه غرقا بمياه مصيف جمصة، اليوم الإثنين، بعد نزوله للاستحمام والاستمتاع بأجواء ثالث أيام عيد الأضحى، وتمكنت فرق الإنقاذ المنتشرة على الشاطئ من انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بغرق شاب

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بمصرع شاب غرقًا بعد نزوله إلى البحر في مصيف جمصة.

وانتقل ضباط قسم شرطة جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي، وبالفحص تبين مصرع شاب غرقا ببحر جمصة، ويدعى «عمر كرم إبراهيم عمر»، مقيم بقرية المنشية مركز شربين، وبالفحص تبين أن الشاب نزل إلى مياه المصيف للاستحمام وعقب نزوله جرفه التيار ولقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات، وجرى استدعاء أسرة الشاب لسؤالهم في محضر التحقيق وإنهاء إجراءات الدفن.

تعليمات نزول بحر جمصة

وفي سياق متصل، نشرت رئاسة مدينة جمصة تعليمات النزول إلى البحر، ومنها أنه يتم فتح الشاطئ من الساعة 7 صباحا حتى غروب الشمس، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ بكل دقة، عدم نزول البحر بالشنابر السوداء، الأطفال من سن 10 سنوات وأقل مسئولية ذويهم، وممنوع نزول البحر في غير الأوقات الرسمية، وتسليم الأطفال التائهين إلى إدارة الشاطئ على الفور، وممنوع نزول البحر أثناء النوات.

وشهد مصيف جمصة، إقبالا كثيفا من الزوار والمصطافين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وشددت رئاسة مدينة جمصة على المصطافين بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموجودة على مداخل المشايات المؤدية إلى البحر حفاظاً على سلامتهم.