رسالة من الصحة للسيدات.. طريقة الرضاعة الصحيحة حال إصابة الأم بكورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها توضح فيه طريقة الرضاعة الصحيحة حال إصابة الأم بفيروس كورونا، وقالت الوزارة إنه في حال إصابة الأم بفيروس كورونا لابد من القيام ببعض الإجراءات والخطوات لحماية الرضيع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي وفقا لوزارة الصحة والسكان:

خطوات حماية الرضيع من كورونا حال إصابة الأم

- اعصري اللبن من الثدي وقومي بتغذية طفلك باستخدام الملعقة أو السرنجة أو القطارة.

- نظفي الأسطح التي تلمسينها باستمرار.

- نظفي يديك باستمرار.

- اتباع أداب العطس والسعال.

- ارتدي الكمامة.

قواعد العزل المنزلي لمصاب فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أيضاً على الصفحة الرسمية عبر «فيس بوك» قواعد العزل المنزلي لمصاب فيروس كورونا، وهي:

- يجب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة ويفضل أن يكون له حمام منفصل.

- إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المعزول، فلا بد من ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص أخر.

- يجب أن تكون التهوية بغرفة المريض طبيعية قدر الإمكان

- يجب خلع الكمامة داخل الغرفة، وارتدائها عند دخول شخص آخر.

- يجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.

-الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص أخر إلى الغرفة.

-لابد من غسل الأيدى بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل معاها من خلال الخطوط الساخنة لها أو مواقعها المختلفة على منصات التواصل الإجتماعى، وتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل مباشر.