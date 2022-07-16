هل توجد أعراض جديدة لكورونا في مصر؟.. «الصحة» توضح

أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع اصابات فيروس كورونا مجددًا، وقالت إنّ هناك زيادة في حالات كورونا تصل إلى 7%، وهو الأمر الذي يستلزم من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات لعودة استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، ودعت المواطنين إلى الذهاب لجميع مراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على التطعيم.

وظهرت تساؤلات عدة من قبل المواطنين، عن أعراض جديدة لكورونا في مصر، بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات مجددا، وزيادة معدل التردد على المستشفيات، خاصة مع حالات الإصابة بنزلات البرد والخلط الكبير بين المواطنين مع أعراض نزلات البرد وفيروس كورونا.

هل توجد أعراض جديدة لكورونا في مصر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه لا توجد أعراض جديدة لفيروس كورونا في مصر، فأعراض فيروس كورونا كما هي، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

سعال

احتقان في الزور

فقدان حاستي الشم والتذوق

ظهور طفح جلدي

صداع

حمي

تكسير في العضلات

أعراض فيروس كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة، وتتغير حدتها من مواطن إلى آخر حسب الجهاز المناعي له، مشيرًا إلى أنّ اللقاحات تعمل على تخفيف شدة هذه الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وطالب أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح؛ لتعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى الآخر.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين فور ظهور هذه الأعراض ضرورة التواصل مع الوزارة والذهاب إلى أى مستشفى، لافتا إلى أنّ كال المستشفيات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال كل الحالات المرضية المختلفة.