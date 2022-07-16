وزير الرياضة يشهد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي أفريقيا لكرة اليد.. الليلة

تنطلق اليوم مباريات نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 النسخة الـ25 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري، وتبدأ اللقاءات بمباراة منتخبي المغرب والرأس الأخضر «كاب فيردي» وذلك في السابعة مساء، ثم مباراة مصر وتونس في التاسعة مساء داخل صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

دعم منتخب مصر الوطني لكرة اليد

ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة وتونس، وذلك في إطار دعم وزير الشباب والرياضة للمنتخب المصري في كل مبارياته بالبطولة وحثه على الحصول على اللقب الأفريقي بعد التأهل لمونديال العالم لكرة اليد 2023 الذي سيقام بالسويد وبولندا .

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على تقديم التهنئة للاعبي المنتخب الوطني، بعد الفوز على الجزائر في مباراة الدور ربع النهائي وتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، وصافح اللاعبين والجهازين الفني والإداري عقب نهاية المباراة.

وزير الرياضة يشيد بالأداء المتميز لمنتخب اليد ويطالبهم بكأس البطولة

وأشاد الوزير بالمستوي المتميز الذي ظهر عليه المنتخب الوطني لكرة اليد، مؤكدًا أن الفوز على منتخب الجزائر أسعد الجماهير المصرية التي شاهدت المباراة من المدرجات، والجماهير الغفيرة التي شاهدت المباراة عبر الشاشات، والتي أسفرت عن تأهل المنتخب الوطني لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، المقرر إقامتها في بولندا والسويد.

وطالب الوزير لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهاز الفني باستمرار تقديم هذا المستوي المتميز حتي ختام البطولة والتأكيد علي تربع مصر علي عرش كرة اليد الأفريقية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة اليد حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في البطولة، حيث حقق الفوز في الدور الأول على كل من المغرب والكاميرون، ثم الجزائر في دور ربع النهائي ليحصل على العلامة الكاملة في البطولة قبل مباراة اليوم في نصف النهائي أمام تونس.