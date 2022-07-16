انطلاق نصف نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد الليلة: مؤهلة لكأس العالم 2023

تتجه أنظار عشاق كرة اليد الليلة صوب مجمع صـالات الدكتور حسـن مصطفـى الدولي لكرة اليد والألعاب الجماعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تنطلق مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 25 لكرة اليد للرجال «مصر 2022» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقامة بمصر خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري، والمؤهلة لكأس العالم 2023 بالسويد وبولندا.

وتبدأ لقاءات نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية لليد اليوم، بمباراة منتخبي المغرب والرأس الأخضر في الساعة السابعة مساء، بينما يلتقي منتخبا مصر وتونس في الساعة التاسعة مساء، في إطار سعي المنتخبات الأربع للتأهل لمباراة النهائي.

مشوار المنتخبات الأربع خلال البطولة

نجح منتخب مصر في الوصول الى دور نصف النهائي ، بعد اعتلائه قمة المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات كل من مصر والكاميرون والمغرب، حيث حقق الفوز في أولى مباريات المجموعة أمام الكاميرون بنتيجة 40 - 17، ثم الفوز على المغرب بنتيجة 36 - 21 ، وفي دور ربع النهائي حقق منتخب مصر الفوز على الجزائر بنتيجة 34/19.

أما منتخب تونس فقد تأهل للدور نصف النهائي بعد أن خاض مباراتين في مشواره بالبطولة ضمن المجموعة الثالثة، حيث حقق الفوز على منتخبي نيجيريا والرأس الأخضر، ثم الفوز على الكونغو الديموقراطية في الدو ربع النهائي بنتيجة 40/34.

وتأهل المنتخب المغربي للنصف النهائي، بعد أن حقق الفوز على الكاميرون في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى، ثم الفوز على المنتخب الغيني في الدور ربع النهائي بنتيجة 28/24 .

تأهل منتخبات المربع الذهبي لمونديال العالم لليد

أما منتخب الرأس الأخضر Cabo Verde فتأهل للدور نصف النهائي اليوم، بعد أن حقق الفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 35 - 29 في الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الثالثة، ثم الفوز على على منتخب أنجولا في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 23 - 24.

جدير بالذكر أن المنتخبات الأربع، بجانب منتخب الجزائر تأهلت مباشرة لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.