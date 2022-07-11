«صبحي» يهنئ منتخب اليد بالفوز على الكاميرون.. ويوجه بالتركيز في لقاء المغرب

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب اليد، بعد فوزهم على الكاميرون في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ25، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11- 18 يوليو الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، بنتيجة 40-17.

الفوز على الكاميرون انطلاقة قوية نحو إسعاد الجماهير

وشهدت المباراة حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لـ كرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي مدير البطولة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الرياضة، ومساعدي ومعاوني الوزير ووكلاء الوزارة، ولفيف من السفراء والشخصيات العامة.

وزير الرياضة يطالب بالتركيز للتويج باللقب الثامن

وقال صبحي، إن الفوز في المباراة الأولى يُعد انطلاقة قوية نحو إسعاد الجماهير المصرية، وتبث التفاؤل والحماس لدى اللاعبين لبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة لتحقيق حلم التتويج باللقب الثامن، ومن ثم التأهل لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.

وطالب صبحي اللاعبين بالتركيز في المواجهة المقبلة أمام المغرب الشقيق، والصعود للأدوار التالية في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة، والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمي والفني‪.‬

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 لرجال كرة اليد، أسفرت عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى: «مصر، المغرب، الكاميرون».

وضمت المجموعة الثانية «الجزائر، الجابون، غينيا»، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات «تونس، كاب فيردي، نيجيريا»، بينما ضمت المجموعة الرابعة «أنجولا، الكونغو الديمقراطية، السنغال، زامبيا».