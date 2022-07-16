تفاصيل مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهدت قرية «أم دومة» التابعة لمركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع شاب في بداية العشرينات من العُمر، وإصابة شخصين آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير أمن سوهاج بوجود مشاجرة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طما، بورود بلاغ يفيد بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية «أم دومة»، دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، إثر خلافات الجيرة، ما أدى إلى مقتل «م. أ. ن»، 23 سنة، عامل، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وإصابة شخصين آخرين، تم نقلهما إلى مستشفى الجامعي بسوهاج، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.