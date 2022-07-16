«التعليم» تعلن المستندات المطلوبة لاستكمال التقديم للصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، غلق باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي والروضة للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023، بعد فتحه منذ عدة أسابيع.

وهناك بعض الأوراق التي يجب استكمالها من أجل التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم أبرز الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم

وتستعرض الوطن فيما يلي، أبرز الأوراق التي يجب أن يتقدم بها ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل، بعد بدء المدارس في قبول ملفات الطلبة المتقدمين للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بعد تقديمهم إلكترونيا، وهي:

ـ تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل.

- 4 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد الطفل بشرط أن تكون سارية.

- دمغات التأمين الصحي والمهن التعليمية.

صورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تشتمل على 3 رغبات يكتبها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس.

مستند يثبت محل الإقامة للطفل سواء إيصال كهرباء أو غاز أو مياه، وملف به أوراق التقديم.

رسوم التقديم للعام الدراسي الجديد

ومن المتوقع وفق وزارة التربية والتعليم، أن يتم تحصيل رسوم التقديم للعام الدراسي المقبل وفق الرسوم المحددة من العام الماضي؛ بواقع 300 جنيه للطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، و200 جنيه من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، فيما تصل الرسوم من الصف الأول حتى الثالث الثانوي إلى 500 جنيه.

الفئات التي تقرر إعفاؤها من المصروفات

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات.

3- الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- أبناء مصابي الثورة.

5- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.