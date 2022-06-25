خطوات التقديم لرياض الأطفال 2022-2023 بمحافظة القاهرة

أكدت محافظة القاهرة ان التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2022-2023 على مستوى المحافظة للمدارس الرسمية والرسمية لغات مستمر حتى 30 يونيو الجارى من خلال الموقع الإلكترونى لمحافظة القاهرة،ويتاح لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق لأبنائه بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ومدارس المستقبل خلال مرحلة التقديم وملء بيانات استمارة التقديم.

ويمكن تعديل بيانات الطلب وفقا لتعليمات مديرية التعليم بالقاهرة، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة طلب التقديم من خلال رقم التسجيل بعد ظهورالنتيجة، وحددت المحافظة فى تقريرها مراحل وخطوات التقديم وهى كالتالى:

خطوات التقديم الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال

- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة هنا

- اضغط على لوحة الخدمات

-اختر خدمات التعليم الأساسى .. التقديم لرياض الأطفال

-اختر احدى الخدمات الأتية : استمارة التقديم .. تعديل الاستمارة .. الاستعلام عن نتيجة التقديم

- لتقديم الطلب اضغط على استمارة التقديم وقم بملء البيانات المطلوبة ثم اضغط على «التالي».

- تظهر لك الاستمارة بعد ادخال البيانات ويرجى من ولى الأمر مراجعتها والتأكد من صحة ما تم ادخاله .

- وفى حال الحاجة إلى التعديل قم بالضغط على خانة «تعديل» وفى حالة التأكد من صحة الإدخال قم بالضغط على خانة «تأكيد الطلب».

صحة البيانات

- بعد التأكد من صحة الادخال والتأكيد على الطلب ، اضغط على «طباعة»، وفى حال الحاجة لإجراء مزيد من التعديلات اضغط على «رجوع».

- فى حالة الرغبة فى الدخول مرة أخرى إلى النظام وإجراء تعديل على الاستمارة، اضغط على تعديل الاستمارة.

- قم بإدخال الرقم القومى للطفل واضغط على «بحث».

- تظهر لك شاشة التعديل، قم بإجراء التعديلات واضغط على خانة «تعديل».

استعلام عن نتيجة الطلب

- للاستعلام عن نتيجة الطلب المقدم، اضغط على «استعلام» وقم بإدخال الرقم القومى للطفل.

- تظهر لك نتيجة الطلب، وفى حالة قبول الطلب، على مقدم الطلب التوجه إلى أقرب منفذ لخدمة فورى ودفع مقابل الخدمة المحدد على الكودالخاص بالخدمة ويتم اخطار ولى الأمر برسالة على الموبايل بالقبول .

- قم بطباعة الاستمارة والتوجه بها مع فاتورة الدفع إلى المدرسة المقبول بها الطالب لإتمام الطلب.