نيابة الأقصر تصرح بدفن عروس طيبة لعدم وجود شبهة جنائية.. «ماتت من الخوف»

أصدرت النيابة العامة بالأقصر، قرارًا بتصريح الدفن لجثة عروس تم العثور عليها داخل منزلها بمدينة طيبة شمال الأقصر، بعد زواجها أمس، وتبلغ من العمر 29 عامًا، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة طبقًا لتقرير مفتش الصحة بالأقصر الذي أكد أن الوفاة طبيعية، وكانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب التشنجات والخوف من ليلة الزفاف.

بلاغ حول الواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغًا من مباحث مركز شرطة طيبة شمال المحافظة، يفيد بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا، وتدعى «زهراء»، متزوجة أمس، ومقيمة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، وتقيم بشقة بمدينة طيبة مع زوجها، عثر عليها متوفية حيث حاول زوجها إيقاظها لكنها فارقت الحياة.

النيابة العامة تصرح بالدفن

تم نقل الجثة إلى مستشفى الكرنك الدولي لتوقيع الكشف الطبي عليها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبعد الكشف الطبي تبين أن الوفاة طبيعية وصرحت النيابة العامة بالدفن.