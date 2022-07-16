طالبة ثانوي تنهي حياتها بأسيوط.. حالة نفسية بسبب الامتحانات

أقدمت طالبة في الصف الثاني الثانوي العام على إنهاء حياتها، بالقفز من الدور الرابع، في منطقة «المجذوب»، بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، اليوم السبت، وتبين أنها أقدمت على الانتحار، بسبب عدم قدرتها على الإجابة في الامتحانات.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء طارق يسري، حكمدار المديرية، يفيد بانتحار فتاة بالثانوية العامة تُدعى «س. ع . ج.».

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المقدم علي نصر، رئيس مباحث قسم أول أسيوط، بإشراف اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، أن حادث انتحار الفتاة يرجح لعدم قدرتها على الحل في امتحانات الثانوية العامة، مما أصابها بحالة نفسية نتج عنها قيام الطالبة بإلقاء نفسها من الدور الرابع، مما أسفر عن وفاتها.

القبض على المتهم بهتك عرض طفلة

من جهة أخرى، ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني أسيوط القبض على صاحب مقهى متهم بهتك عرض طفلة، تدعى «ملك»، 5 سنوات، داخل مركز ترفيهي شهير في أسيوط.

وأثبت الطب الشرعي في تقريره واقعة الاعتداء على الطفلة بهتك عرضها، حيث فُض غشاء البكارة، كما جاء فى التقرير بعد إحالة الطفلة للكشف الطبى عليها.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم ثاني أسيوط، يفيد قيام عامل بهتك عرض طفلة، عمرها 5 سنوات، خلال دخولها دورة المياه المخصصة للرجال عن طريق الخطأ، ودون مصاحبة والدتها لها.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.