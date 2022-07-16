محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة بقرى مركز بنها

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار المتابعة الميدانية لجميع المواقف على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، حيث أجرى المحافظ جولة ميدانية، اليوم السبت، تفقد خلالها عدداً من مواقف سيارات الأجرة في القرى التابعة لمركز بنها، بمناطق شرق وغرب الرياح التوفيقي، شملت مواقف «ميت العطار، وطحلة، والقناطر الخيرية، وشبلنجة، ونقباس وميت السباع وبتمدة، وكفر الجزار»، إضافة إلى موقف بنها العمومي، حيث اطمأن المحافظ على انتظام حركة نقل الركاب، والالتزام بوضع ملصق بخط السير والتعريفة الجديدة على السيارات.

انتظام حركة نقل الركاب

وتابع المحافظ سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على جميع المواقف، وملصق خط السير على السيارات، والتقى عدداً من الركاب والسائقين، مؤكداً ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم زيادة التعريفة أو استغلال المواطنين، مطالباً بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة، والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على اتخاذ إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات من السائقين، وأضاف: «لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في التعريفة».

وأضاف أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء المدن والأحياء والمواقف والمرور ومديرية التموين.

وضع ملصقات التعريفة الجديدة

كما شدد «الهجان» على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من السائقين بموقف قرى «طحلة ودجوى وطنط الجزيرة»، حيث اشتكى السائقون من عدم وجود دورات مياه، وعلى الفور كلف المحافظ مدير المواقف بإنشاء دورات للمياه للرجال والسيدات، بالإضافة إلى إزالة جميع الإشغالات والمظاهر العشوائية، وإلغاء نقطة تجميع القمامة الموجودة بجانب الموقف ونقلها إلى مكان آخر .

وأعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية، عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979 & 0133212466 ورقم الواتس آب (01119992624) ، بالإضافة إلى رقم 16528٨ التابع لمنظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.