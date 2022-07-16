محمد رمضان يكشف سبب ابتعاده عن السينما: كنت خايف على جمهوري

كشف الفنان محمد رمضان، سبب ابتعاده عن السينما الفترة الأخيرة، إذ ذكر أنه ابتعد عن السينما مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ورأى أن في فترة كورونا أنسب مكان يعمل فيه هو الدراما من أجل الوصول إلى بيوت كل المواطنين بطريقة أسهل، «مش عاوز أعرض جمهوري للخطر، أو أعرضهم أنهم يبقوا عاوزين يشوفوا فيلم ليا في السينما ويبقوا خايفين من الجائحة، وبرجع حاليا للسينما بعد ما الجائحة هديت».

تفاصيل فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان مع شركة العدل

وأضاف «رمضان»، خلال حواره على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه سيبدأ تصوير أول فيلم سينمائي له بعد جائحة كورونا الأسبوع المقبل، والفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل، تحت اسم «ع الزيرو»، «إن شاء الله يعجب الناس، هو فيلم درامي وفيه أكشن وفيه أغاني، وقضية اجتماعية مهمة، وفيه علاقة جميلة بين أب وأبنه، إن شاء الله الناس تشوف حاجة جميلة».

محمد رمضان يكشف كواليس حفله في تركيا

وعن حفله في تركيا، علق الفنان محمد رمضان: «سعيد جدًا، الحب فاق توقعاتي، ومن عدد الجمهور حسيت إني في دولة عربية، زي دبي والسعودية ومصر، وسعدت للغاية بسبب وجود عدد كبير من الجمهور مش عربي، دائما بقول المزيكا ملهاش لغة، ودي حاجة تسرع في انتشارها، الجمهور التركي عارفين أغاني كتير ليا، وأنا مبسوط جدًا بهذا الأمر، وبحب صديقي بوراك، وفخور بيه لأنه خاض رحلة نجاح محترمة، وأنا بحب كل الناجحين».