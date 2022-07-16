عاجل| العفو الرئاسي: إطلاق سراح دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا اليوم

أعلنت لجنة العفو الرئاسي اليوم عن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً.

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الرسمية: «جار إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا ومزيد من الدفعات الأخرى قريبا».

أسماء المفرج عنهم

ومن جانبه أعلن طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي عن أسماء المفرج عنهم اليوم قائلاً: «إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا من بينهم؛ مهاب يسري الإبراشي، بسام جلال السيد، عمرو إمام، عبد الناصر سلامة، يحيى زكريا عثمان نجم، ممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم، ودفعات أخرى قريبا».

خروج أكبر قائمة خلال عيد الأضحى

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت خروج أكبر قائمة للإفراج عنها، منذ إعادة تفعيلها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد الحالات التي تم الإفراج عنها 60 حالة جديدة.

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها، وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 5 أعضاء: هم «طارق الخولي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة».

وعلى مدار الأسابيع الماضية أعلنت لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل عدد من المحبوسين في قضايا لا تتعلق بممارسة العنف والإرهاب، وخصصت استمارة إلكترونية لاستقبال طلبات الأهالي والأسر للعفو الرئاسي.