محمد حجازي: كلمة السيسي بقمة جدة تؤسس لتحقيق الأمن في المنطقة العربية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة للأمن والتنمية، التي جرى عقدها في المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء وملوك الدول العربية كانت شاملة واستراتيجية ومؤسسة لمحاور تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة العربية.

حجازي: الرئيس تحدث عن الأزمات الحالية

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على الحديث عن أزمات الماضي والأزمات الحالية كالقضية الفلسطينية وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

الإدارة الأمريكية تؤكد التزامها بحل الدولتين

واستطرد: «الإدارة الأمريكية أكدت التزامها بحل الدولتين، حيث أن زيارة بايدن للضفة الغربية ولقاءه الرئيس الفلسطيني قبيل مجيئه إلى السعودية عكست اهتمام أمريكا بتحقيق ذلك في القريب العاجل».

وأوضح أن جميع كلمات رؤوساء وملوك الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية كانت محوريه ورئيسية، والأهم هو ما حدده الرئيس السيسي خلال كلمته حيث أكد أهمية حل أزمة القضية الفلسطينية وإدارة عملية سلام دافعه للوصول إلى حل نهائي بمجتمعات ديمقراطية وتحقيق الأمن القومي العربي والقضاء على الإرهاب.

وتابع: «حديث الرئيس السيسي تناول ضرورة الاستفادة من الثروات وتوظيفها لصالح الشعوب، كما أن الأمن المائي كان مهما في تحديد أهمية التزام الدول الواقعة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي، وحرص الرئيس على دعوة دول المنبع إلى عدم التعدي على حقوق دول المصب».