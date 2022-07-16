سر مقتل الحاجة «بسمة» على سلالم منزلها بحلوان.. الأمن يكشف الملابسات

على بعد أمتار قليلة من محطة مترو حلوان، استيقظ سكان شارع رياض على جريمة بشعة ضحيتها سيدة في العقد الخامس من عمرها، وجدوها الجيران غارقة في دمائها وبها آثار ضرب على رأسها، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنها فارقت الحياة بعد أن مكثت داخل غرفة الرعاية المركزة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

سرقة وجريمة قتل

فريق بحث من ضباط مباحث القاهرة، كشفت أن لصا دخل الشقة لسرقة المجني عليها وتدعى «بسمة. ع»، وعندما شاهدته اعتدى عليها بضربها بآلة حادة على رأسها، وأسفرت عن وفاتها، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية، وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لعقار المجني عليها تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

عامل النظافة وراء قتل السيدة

تحريات ضباط المباحث كشفت أن وراء تلك الجريمة عامل نظافة في العقد الثالث من العمر، يقوم بنظافة الشارع التي تقطن فيه المجني عليها، ارتكب جريمته بدافع السرقة، وتم إلقاء القبض على المتهم وخضع لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

جريمة وقت شروق الشمس

جيران السيدة المجني عليها حكوا في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل الجريمة الدامية التي أبكت الكثير من جيرانها، بأن السيدة كانت على خلق وكان الجميع يحبها، ووقت الجريمة التي كانت في تمام الساعة السادسة صباحًا، في ذلك الوقت كانت السيدة متواجدة خارج شقتها في ممر العقار التي تسكن فيه، وفور مشاهدة اللص اعتدى عليها بضربها بآلة حادة على رأسها أفقدها وعيها وقام بسرقة مبلغ مالي 700 جنيها، ومصوغاتها الذهبية، وفر هاربًا وتم القبض عليه بعدما رصدته كاميرات المراقبة.