الجامعات الأهلية تحدد آلية أسئلة اختبارات القبول للعام الدراسي الجديد

كثفت الجامعات الأهلية المتمثلة في الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة، من استعداداتها لانطلاق الجولة الثانية من اختبارات القبول والتي تبدأ 20 يوليو الجاري لجميع طلاب الشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجاري.

الهدف من الاختبارات قياس قدرات الطالب

وكشف مصدر مسؤول بالجامعات الأهلية عن تفاصيل اختبارات القبول، موضحاً أن الهدف من هذه الاختبارات قياس قدرات الطالب لالتحاقه بالكلية التي تتفق معها وتنميها من خلال البرامج التخصصية الموجودة بها، مؤكدا أن الاختبارات تعقد إلكترونيا داخل وخارج الجامعة لمن يرغب في ذلك.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن نوعية الاختبارات تختلف حسب شعبة الطالب في الثانوية العامة فطالب شعبة علمي علوم يُسأل في مواد تخصصه وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء بجانب التفكير النقدي، ويُسأل طالب علمي رياضة في الرياضيات بأنواعها المختلفة، أما طالب الشعبة الأدبية يُسأل في مجال تخصصه ومعلومات عامة لقياس ثقافته.

لا يوجد نجاح ورسوب في اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

وأكد المصدر أنه لا يوجد نجاح ورسوب في اختبارات القبول بالجامعات الأهلية لأنها تحسب وفق المجموع الاعتباري وهو 30% من درجة الطالب في هذه الاختبارات ويتم إضافتها على 70% من درجته في امتحان الثانوية العامة، ويتم جمع الدرجتين في حالة موافقتها للحد الأدنى لتنسيق الجامعة يتم إلحاق الطالب مباشرة وفي حالة عد موافقتها يتم الحاق الطالب بكلية أخرى وفق درجاته ورغبته.

وأوضح المصدر، أن درجة الطالب في اختبارات القبول يمكن أن تؤثر على قبوله في الجامعة حتى وإن حصل على مجموع الحد الأدنى في الثانوية العامة: «لأننا بيهمنا القدرات فلو الطالب جاب مجموع ضعيف في اختبارات القبول تقل نسبة الـ30% التي يتم احتسابها منها فبالتالي تؤثر على جموعه الاعتباري».