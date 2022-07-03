تفاصيل اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية والدبلومات

اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية، شرط أساسي للالتحاق بجانب المجموع سواء في الثانوية العامة أو الفنية، فالقبول بالجامعات التكنولوجية يخضع للتنسيق الذي يقره مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى شرط اجتياز قدرات ويهدف اختبار القدرات إلى قياس مستوى الطالب في المعارف الأساسية لما تم دراسته في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي الثانوي العام أو الثانوي الفني.

اختبارات القدرات في 3 مجالات

أكّدت مصادر لـ«الوطن» بـ الجامعات التكنولوجية، أنَّ اختبارات القدرات في 3 مجالات وهي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات، موضحة أنَّ هذه الاختبارات معمول بها حتى الآن.

تفاصيل اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية

أولاً: اختبار اللغة الإنجليزية

- تشمل حروف الجر وأدوات الربط والمصطلحات الأكثر استخداماً والأزمنة في نطاق دراسة الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وتتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.

ثانياً: اختبار الحاسب الآلي

تشمل أنشطة التشغيل وبرنامج محرر النصوص بجميع إصداراته وبرنامج الجداول الحسابية وبرنامج العروض التقديمية وبرنامج قواعد البيانات وشبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها والإنترنت والبريد الإلكتروني وبرنامج مستعرضات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي ومقررات ومناهج الحاسب الآلي الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة الثانوية.

ثالثاً: اختبار الرياضيات

ويشمل قواعد الأسس والجذور والمجموعات طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق وخصائص الأشكال الهندسية كمتوازي الأضلاع والمستطيل والمثلث والمعين وشبه المنحرف والدائرة ومحيط ومساحة كل من المربع والمستطيل والمثلث والمعين وشبه المنحرف والدائرة وأنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة والمتتابعات والأنماط المتزايدة والأعداد الأولية والفردية والزوجية وحل المعدلات من الدرجة الأولى والنسبة والتناسب وعلاقة الخط المستقيم، مع الدائرة ومتوسط مجموعة من الأعداد وضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور والنسبة المئوية وعدد أسئلة الاختبار 50 سؤال اختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ.